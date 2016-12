Vortrag über Nahen Osten sowie Multivisionsshow über Jersey und Guernsey bei Landfrauen in Egestorf

Egestorf: Studtmanns Gasthof |

ce. Sahrendorf/Egestorf. "Aktuelles aus dem Spannungsfeld Naher Osten" ist das Thema eines Vortrages, zu dem der Landfrauenverein Egestorf-Salzhausen am Montag, 9. Januar, um 14.30 Uhr in Studtmanns Gasthof in Sahrendorf (Im Sahrendorf 19) einlädt. Es referiert die Islamwissenschaftlerin Dr. Gundula Krüger aus Uelzen. "Jersey und Guernsey - Einzigartige Gärten im Meer" lautet der Titel einer Multivisionsshow, die beim Treffen der Landfrauen am Dienstag, 31. Januar, um 14.30 Uhr im Egestorfer Gasthof "Acht Linden" (Alte Dorfstraße 1) stattfindet. Referent ist Matthias Hanke aus Braunschweig. - Anmeldung spätestens fünf Tage vor den Veranstaltungen bei den Ortsvertrauensfrauen, Gäste melden sich bei Ulla Staacke (Tel. 04172 - 7645) an.