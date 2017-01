Winterwanderung durch die Heide

(mum). „Auf Schusters Rappen durch das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide“ heißt es am kommenden Sonntag, 5. Februar. Der Verein Naturschutzpark lädt zu einer geführten Wanderung durch das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Parkplatz in Döhle.

Bei der traditionellen Winterwanderung geht es durch die Hörpeler Heide über den Totengrund nach Wilsede. Nach einer gemeinsamen Mittagspause in der Milchhalle führt die Strecke zurück über den „Pastor-Bode-Weg“ nach Döhle. Die Beschreibung aktueller Landschaftspflegemaßnahmen der VNP-Stiftung wie der Pflege und Entwicklung von Hutewäldern bei Wilsede werden den Schwerpunkt der Exkursion bilden. Die Wanderung hat eine Länge von etwa zwölf Kilometern. Am Ende der Wanderung besteht die Möglichkeit, zu einem abschließenden Kaffeetrinken gegen 15.30 Uhr.

• Der VNP lädt seine Mitglieder und alle Freunde des Naturschutzgebietes Lüneburger Heide zu dieser informativen Exkursion ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.