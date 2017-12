Undeloh: St. Magdalenen Kirche |

mum. Undeloh. So schnell vergeht die Zeit! Bereits zum fünften Mal laden die „Undeloher Weihnachts-Musiker“ unter der Leitung von Helmuth Biethan (Wesel) in die St Magdalenen Kirche in Undeloh (Wilseder Straße 2) ein. Das Konzert findet am Sonntag, 10. Dezember, um 15 Uhr statt. Das Motto lautet „Zuhören und Mitsingen“. Biethan hat klassische, moderne und internationale Weihnachtslieder zusammengestellt. „Mitsingen ist erlaubt und erwünscht!“ Beteiligt ist außerdem der Kinderchor der Grundschule Egestorf. Die plattdeutsche Weihnachtsgeschichte trägt in diesem Jahr Heike Ahrens (Asendorf) vor. „Mit ihrer jugendlich-frischen Art wird sie die Gäste begeistern“, ist Organisator Bernd-Julius Sperling sicher.

Übrigens: Die Sänger suchen Mitstreiter. Wer Interesse hat, kann gern an den Übungsabenden - donnerstags von 15.30 bis 17 Uhr im Undeloher Gemeindehaus - vorbeischauen.

• Der Eintritt ist frei. Spenden sind gern gesehen. Im vergangenen Jahr kam das Geld der Kinder- und Jugendarbeit in Undeloh zugute.