Europameister mit 80: Triathlet Reinhold Wolter aus Brackel

Der Brackeler Vielseitigkeitssportler Reinhold Wolter ist erfolgreich von den Europameisterschaften im Wintertriathlon aus Otepää (Estland) zurückgekehrt. In der Altersklasse AK 80 verteidigte der älteste Teilnehmer (80) des Wettbewerbs seinen Titel als Europameister. Reinhold Wolter, der zurzeit beim VfL Jesteburg trainiert, legte die Strecke (3 Kilometer Laufen, 5 Kilometer Fahrradfahren und 5,4 Kilometer Skilanglauf) in der Zeit von 1:28:01 zurück.Wolter kann bereits einige internationale Titel vorweisen, u.a. war er in seiner Altersklasse Weltmeister, mehrfacher Vize-Weltmeister, mehrfacher Europameister und mehrfacher Deutscher Meister (das WOCHENBLATT berichtete). Gerade bereitet er sich auf die Deutschen Seniorenmeisterschaften und die Senioren-Weltmeisterschaften im Skilanglauf vor.