Geprüfter Nachwuchs aus der Region

Reiter bestehen Prüfungen in Praxis und Theorie / Richter sehr zufrieden.

Großer Bahnhof auf dem Gelände von „MaMas“-Ausbildungsstall in Döhle. Reiter im Alter von acht bis 30 Jahren legten vor einer Richterkommission in sechs unterschiedlichen Kategorien ihre Prüfung ab. Die Veranstaltung fand bereits zum 13. Mal in Döhle statt. Die Stall-Inhaber und Ausbilder Mareike Leers-Schreiber und Marko Schreiber hatten zuvor alle „Schüler“ auf die Prüfungen vorbereitet.Je nach Alter und Ausbildungsstand zeigten die Reiter im Dressur- und Springsattel ihr Können. Danach musste sich jeder Prüfling noch einer theoretischen Prüfung unterziehen, bei der er Fragen zu Reitlehre, Pferdegesundheit reiterlichem Verhalten im Gelände gestellt bekam. Das korrekte Führen eines Pferdes und das Verladen auf einen Pferdeanhänger musste zudem in einem praktischen Teil demonstriert werden.Höhepunkt des Prüfungstages war die Aushändigungszeremonie der Urkunden. Die Richter Sigrid Sollböhmer und Wiebke Hennig bescheinigten allen Prüflingen einen hervorragenden Wissenstand, gute reiterliche Fähigkeiten und damit für einige Teilnehmer auch die Startberechtigung für Reitturniere.