Neueröffnung: "Glücksmomente" bietet Kreatives für die eigenen vier Wände

Dort stellen verschiedene Kreative und Hobby-Künstler in Regalfächern, die sie mieten können, ihre Artikel wie z.B. Kinderkleidung, Karten, Geschenkdosen und Filztaschen aus. Das Angebot ist sehr vielfältig. Wert legt Inhaberin Vanessa Veh auf Kreativität und Qualität. „Im Vordergrund stehen natürliche Materialien wie z.B. Holz, Wolle, Filz und Papier“, so die Inhaberin. Die Fächer können für mindestens einen Monat angemietet werden. Informationen zu den Fächern erhalten Interessierte direkt im Geschäft oder per E-Mail unter post@gluecksmomente-jesteburg.de.Die Kunden finden in dem hell und freundlich eingerichteten Raum aber auch Artikel der dänischen Firma „Ib Laursen“, die u.a. Kleinmöbel und Wohndekoration im skandinavischen Stil/ „Shabby chic“ herstellt. Des Weiteren schöne Artikel der Firma „Clayre & Eef“, die Wohndekoration wie z.B. Bilderrahmen und Kleinmöbel wie Sessel, Stühle, Beistelltische anbietet.Ergänzt wird das Angebot durch außergewöhnliche Wolldecken und Kissen der Firma „pad concept“.Bei einem Blick durch den liebevoll gestalteten Raum entdeckt der Gast viele Geschenkideen und kann sich inspirieren lassen.Ein besonderer Service sind die personalisierten Artikel und Geschenke. Karten und Dosen oder z.B. auch genähte Wimpelketten werden gerne zum jeweiligen Anlass (Geburtstag, Hochzeit etc.) mit den gewünschten Daten wie Namen und/oder Datum versehen.Parkplätze befinden sich direkt an der Hauptstraße und neben dem Gebäude.In Zukunft möchte Vanessa Veh auch Bastelworkshops anbieten. Diese werden abends stattfinden. Die Kurse werden auf Nachfrage veranstaltet. Geplant sind zunächst Bastel- und Nähkurse.Die Öffnungszeiten:Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr, am Samstag 10 bis 12.30 Uhr.GlücksmomenteHauptstraße 8621266 JesteburgTel. 04183-7781200post@gluecksmomente-jesteburg.dewww.gluecksmomente-jesteburg.de