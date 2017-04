Wellness für zu Hause

Wellness in den eigenen vier Wänden zu genießen, wird immer beliebter. Die Firma Wellnessdrops (Unter den Linden 26a, 21255 Tostedt, Tel. 04182-7076440) hat sich auf Whirlpools, Saunen, Swimspas und Infrarot-Geräte spezialisiert. Am kommenden Wochenende, Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. April, veranstaltet Wellnessdrops jeweils von 11 bis 17 Uhr eine Hausmesse in der neuen Ausstellung in Handeloh (Wehlen 4).

Für alle Interessierten hat Wellnessdrops eine besondere Aktion: Wer sich für die Hausmesse telefonisch oder auf der Internetseite (www.sauna-whirlpool.com) registrieren lässt, kann einen Einkaufsgutschein im Wert von bis zu 2.000 Euro erhalten. Bei der Hausmesse werden die neuesten Trends in Sachen Whirlpools und Swimspas gezeigt.