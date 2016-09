"aiXon" ist Experte für Elektro-Fahrräder und -Roller

Der Gründer des Unternehmens „aiXon“ und seine Mitarbeiter haben einen ehrgeizigen Anspruch: „Wir wollen ein wichtiger Anbieter für Zweirad-Elektromobilität im Norden werden.“ Die Chancen dafür stehen gut. Angeboten werden hochwertige, handgefertigte Elektrofahrräder der norddeutschen Firma „Böttcher“, edle Elektroroller des Herstellers „Kumpan“ und als Eigenmarke der „City Glider“ ein hochpraktisches, kostengünstiges Elektro-Klapprad. Die Fahrzeuge zeichnen sich durch extravagante Qualität aus und genügen höchsten Ansprüchen. Das Preis-/Leistungsverhältnis ist erstklassig. Hochwertiges Zubehör, auch Top-Helme finden sich im Sortiment des Anbieters in Brackel.„Schon in wenigen Jahren werden Elektroräder den Fahrradmarkt deutlich verändert haben und zusammen mit Elektrorollern das Stadtbild neu prägen“, meint der Unternehmer.„E kommt auf die variable Nutzung der elektrischen Unterstützung sowie die unterschiedlichen äußeren Gegebenheiten, wie Berganstiege und Gegenwind an. 50 Kilometer sind kein Problem, über 100 Kilometer sind möglich. Die Ladezeit an der normalen Steckdose beträgt bei gänzlich leerem Akku etwa vier Stunden. Versiegt der Strom nach sehr langer Fahrt tatsächlich einmal, tritt man eben nur mit Muskelkraft in die Pedale“, sagt Pannen. „Mit dem Elektrofahrrad kommen Sie immer nach Hause“, so der Experte.„Wir haben die unterschiedlichen Elektroantriebe, Gangschaltungen und Rahmenformen als Testräder in der Ausstellung. Ich lade jeden zu einer Probefahrt ein, um dabei seinen Favoriten zu entdecken“, sagt Pannen.Beim Kauf eines neuen E-Bikes gibt es 100 Euro Abwrackprämie für jedes Fahrrad, gleich in welchem Zustand oder alternativ Fahrradzubehör im Wert von 120 Euro.aiXonVor dem Haßel 4a21438 BrackelTel.: 04185-504 45 91Internet: www.aixon.deÖffnungszeiten: Di. bis Fr.: 10 bis 12.30 Uhr u. 14 bis 18 Uhr, Sa.: 10 bis 16 Uhr