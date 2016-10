"Die Aufwerter": Professionelle Fahrzeugaufbereitung sorgt für Wertsteigerung

„Manche Kunden wundern sich, was wir aus ihrem Fahrzeug optisch herausgeholt haben. Sowohl imInnenraum als auch an der Karosserie setzen wir mit unserer Erfahrung an“, so Dirk Schöttke. Dank des innovativen Trockeneises reinigt das Team den Innenraum und insbesondere Kindersitze perfekt - und das ohne den Einsatz von gesundheitsschädlichen Chemikalien.Besonders für Kunden, die ihr Fahrzeug verkaufen möchten, lohnt sich eine Aufbereitung. Der Fahrzeugwert steigt, und das Mehr an erzieltem Verkaufspreis übertrifft die Kosten. Auch bei Leasingfahrzeugen lohnt sich vor der Rückgabe, dem Fahrzeug eine Premium-Pflege zu gönnen. Denn auch optische Mängel fließen in die Bewertung der Leasingfirmen ein.Die Profis kümmern sich um jedes Detail: Die professionelle Fahrzeugaufbereitung erfolgt nach dem neuesten Stand der Technik. „Die Aufwerter“ sind Partner von „KochChemie“, Deutschlands größtem Lieferanten von Kfz-Pflegemitteln seit 1968. Die Pflegemittel sind von allen großen Kfz-Herstellern zugelassen.Wer gern selbst an seinem Fahrzeug arbeiten möchte: Die Firma verfügt über Bühnen bis zu 4,5 Tonnen (Viersäulenbühne für z. B. Transporter). Professionelles Leihwerkzeug und Spezialwerkzeug kann zur Verfügung gestellt werden. Selbstverständlich steht das Team bei Fragen und Hilfestellung bereit. Dreimal täglich erfolgen Belieferung von Kfz-Teilen. Diese können als Original oder in Erstausrüsterqualität bestellt werden.Das Team steht bei allen Fragen gern zur Verfügung. Ob Reifenservice, Tuningfelgen oder Teiledienst (speziell auch Original BMW) oder Ölservice (Mobil 1 Öl-Partner): Der Kunde wird vom hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis überrascht sein.Geöffnet ist von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, Samstag nach Absprache.Die AufwerterAuepark 2621271 HanstedtTel. 04184-8972332