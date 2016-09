Angefahrene Person spurlos verschwunden?

Vermisste tot aufgefunden

Große Suchaktion zwischen Harsefeld und Ohrensen: Knapp 40 Feuerwehrleute sowie die Rettungshundestaffel aus Harburg sind am Donnerstag seit den frühen Morgenstunden im Einsatz, um eine möglicherweise verletzte Person zu finden. Eine Frau, die gegen 4.30 Uhr auf dem Weg zur Arbeit war, hatte der Polizei gemeldet, dass sie wahrscheinlich einen Fußgänger angefahren hat. Sie gab an, eine schemenhafte, dunkel gekleidete Gestalt sei ihr unvermittelt vor den Wagen gelaufen. Beim Ausweichmanöver lenkte die Frau ihren Pkw in den Graben. Laut Polizei blieb sie unverletzt.Die Feuerwehr sucht derzeit den gesamten Bereich zwischen Aue, Mühlenberg und L 124 ab. Auch die Drehleiter kam zum Einsatz: Weil es noch dunkel war, verwendeten die Retter eine Wärmebildkamera. Aus luftiger Höhe wurde der Bereich beiderseits der Straße unter die Lupe genommen. Die K 46 zwischen Harsefeld und Ohrensen ist für den Einsatz gesperrt. Mit den Rettungshunden wird im Laufe des Vormittages noch ein angrenzendes Waldgebiet durchkämmt. Im Zuge dieser Maßnahme erfolgt auch eine Sperrung der Landesstraße nach Stade.• Das WOCHENBLATT informiert an dieser Stelle weiter, sobald neue Informationen vorliegen.Erst am Samstag war es unweit des jetzigen Gebietes zu einem größeren Sucheinsatz gekommen: Vermisst wurde eine 81-jährige Frau aus Klein-Hollenbeck. Die Geschichte endete tragisch: Die alleinstehende Seniorin wurde am Dienstagnachmittag rund 300 Meter von ihrem Haus entfernt tot aufgefunden.