Vermisste Rentnerin in Harsefeld wieder aufgefunden

ab. Harsefeld. Suchaktion mit glücklichem Ausgang: Die am Dienstagnachmittag in Harsefeld verschwundene Bewohnerin eines Altenheimes wurde wieder aufgefunden. Die Feuerwehr aus Ahrensmoor befanden sich auf der Fahrt zum Einsatzort, als ihnen die 80-Jährige am Straßenrand auffiel. Mit dem Feuerwehrfahrzeug wurde die Dame zurück ins Altenheim nach Harsefeld gebracht. Erst drei Wochen zuvor war die demente Bewohnerin zur Kurzzeitpflege in das Heim gebracht worden.