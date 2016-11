Der Nikolaus kommt zum Weihnachtsmarkt nach Horneburg

Harsefeld : Weihnachtsmarkt |

Mit dem traditionellen Gottesdienst wird der Weihnachtsmarkt in Horneburg am Sonntag, 4. Dezember, um 10.30 Uhr in der Kirche eröffnet. Im Anschluss laden die Organisatoren vom Verein für die Förderung Horneburg e. V. und von der Kirchengemeinde alle Besucher zum Weihnachtsmarktbummel auf den Kirchplatz und ins Gemeindehaus ein. An den fünf Buden des Fördervereins und drei Buden der Kirchengemeinde gibt es von Apfelpunsch über Glühwein bis zum Fischbrötchen alles, was Herz und Gaumen begehren. Eveline Bansemer vom Förderverein und Pastorin Aggie Eleanor Rilinger bieten Gyrossuppe an. Und im Gemeindehaus präsentieren Hobbykünstler an 15 Ständen mit einem Angebot, das von Federschmuck über selbstgefertigte Taschen und Holzarbeiten bis zu Lederpuschen für Kleinkinder reicht. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus und Kinder werden zum Basteln eingeladen.

Da der Weihnachtsmarkt zwei Tage vor Nikolaus stattfindet, wird dieses Jahr nicht der Weihnachtsmann, sondern der Nikolaus um 16 Uhr nach Horneburg kommen. Kinder sollten einen geputzten Stiefel mit zum Markt bringen. Außerdem wird es ein buntes Bühnenprogramm, unter anderem mit Auftritten der Kindergärten, geben (siehe Kasten). Um 17 Uhr erfolgt die Verlosung der Preise des Weihnachtspreisausschreibens. Um 18 Uhr lädt die Kirchengemeinde zum Weihnachtskonzert in die Kirche ein.



Das ist der Ablauf:

Für weihnachtliche Stimmung sorgen die Kindergärten mit ihren Auftritten in der Kirche und auf der Außenbühne. Das ist das Programm:

12 Uhr: Vorführung Kita „Spatzennest“ in der Kirche

13 Uhr: Hoki-Vorführung in der Kirche

14.30 Uhr: Der Waldkindergarten singt auf der Außenbühne

15 Uhr: Moorwichtel-Kindergarten singt in der Kirche

16 Uhr: Der Nikolaus füllt die Stiefel der Kinder - bitte einen geputzten Stiefel mitbringen

17 Uhr: Preisverteilung

18 Uhr: Weihnachtskonzert in der Kirche mit dem Posaunenchor Nottensdorf, der Horneburger Liedertafel, Hornelujas und dem Kirchenchor Horneburg /Bliedersdorf





