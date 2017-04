Don Camillo bereitet beim Harsefelder Frühjahrsmarkt Spanferkel und Zebu-Rind zu

Harsefeld : Don Camillo |

Ralf Brunnert vom Don Camillo in Harsefeld bereitet für die Besucher des Harsefelder Frühjahrsmarktes tolle Spezialitäten zu: Am Freitag, 28. April, gegen 18 Uhr, pünktlich zum Bieranstich, gibt es ein leckeres Spanferkel vom Grill mit hausgemachten Dips. Am Samstag gegen 18 Uhr folgt das Highlight: Ein Zebu-Rind vom Spieß soll zur Rockabilly-Live Musik von „The Sinners“ genossen werden. „Die Zebus stammen vom Ur-Ochsen ab. Sie sind das ganze Jahr draußen, werden langsam gezogen und nicht gemästet“, erklärt Ralf Brunnert. „Die Zebus haben einen ganz besonderen Geschmack und sind nicht mit herkömmlichen Rindern zu vergleichen.“ Außerdem gibt es am Marktplatz vor dem Don Camillo noch Spareribs, Bratwurst, Krautsalat und Brot. Das Team vom Don Camillo freut sich auf viele Besucher und eine schönes Wochenende.