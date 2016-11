Ein festlicher Treffpunkt: Der Weihnachtsmarkt in Ahlerstedt

Punsch und Waffeln, Geschenkideen und gute Stimmung: Mit einem idyllischen Weihnachtsmarkt läutet der Gewerbeverein Ahlerstedt die Vorweihnachtszeit ein. Am ersten Adventssonntag, 27. November, 12 bis 19 Uhr, wird auf dem Kirchengelände an der Stader Straße die traditionelle festliche Budenstadt, darunter einige neue Aussteller, aufgebaut.

Nach dem Gottesdienst um 11 Uhr in der Kirche, an dessen Ablauf sich die Kinder des Regenbogen Kindergartens beteiligen, wird der Weihnachtsmarkt um 12 Uhr eröffnet. Die Besucher dürfen sich auf ein buntes Programm unter anderem mit Auftritten des Posaunenchors, der Blockflötenkids, der Kinder des Regenbogenkindergartens und der Camerata Rossinyol sowie auf ein Kasperletheater und am Nachmittag auch auf den Besuch des Weihnachtsmanns freuen.

Ab Mittag hält das Team der Fleischerei Engel allerlei „warme“ Speisen für die Besucher bereit. Der Förderverein der Kirche Ahlerstedt bietet im Gemeindehaus eine bunte Vielfalt an Torten und Kuchen sowie Kaffee an. Auf dem Markt finden die Besucher an den verschiedenen Ständen Gebäck, Waffeln, Crêpes und Fisch, heißen Punsch, Apfelpunsch und Spezialitäten aus der Edelbrennerei Nordik. Darüber hinaus laden die diversen kleinen Weihnachtshütten zum Stöbern ein. Unter anderem wird dort Schmuck, Bastelei, Herrnhuter Sterne oder kunstvoll geformtes Futter für die Vögel angeboten. Eine gute Gelegenheit, um nach Geschenkideen für Weihnachten zu schauen und sich zugleich mit Freunden und Bekannten auf einen Punsch zu verabreden



Das Programm:

11 Uhr: Gottesdienst unter Beteiligung des Regenborgen Kindergarten

12 Uhr: Eröffnung Weihnachtsmarkt

14 Uhr: Posaunenchor

15 Uhr: Blockflötenkids mit anschließendem Kasperletheater. Im Anschluss kommt der Weihnachtsmann

16 Uhr: Die Kinder vom Regenbogen Kindergarten singen

18 Uhr: Chor - Camerata Rossinyol

19 Uhr: Ende des Markts



Weihnachtsmarkt in Ahlerstedt

Kirchengelände

Stader Straße 33

Sonntag, 27. November,

12 bis 19 Uhr