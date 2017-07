Ein sehr stolzer König: Mirko Witkowski und die Ahlerstedter Schützen feiern mit buntem Festprogramm für jedermann

Mit dem Schützenfest in Ahlerstedt am kommenden Wochenende geht ein schönes und spannendes Würdenjahr von König Mirko Witkowski zu Ende. „Wir haben ausgiebig gefeiert“, sagt der selbstständige Raumausstatter. Der eigene Königsball im Schützenhof Ahlerstedt, die Schützenfeste in Brest und Harsefeld und auch das Niederelbe- und Samtgemeindekönigsschießen im Herbst werden ihm in guter Erinnerung bleiben. Beim Niederelbekönigsschießen erreichte der Sportschütze als einer von von 27 Anwärtern den zweiten Platz, nachdem er zuvor am gleichen Tag Samtgemeindekönig geworden war. Letzteres kommt ihm jetzt zugute, denn als Samtgemeindekönig steht ihm mit Thomas Müller ein weiterer Adjutant zur Seite. Seine beiden Königs­adjutanten, die ihn bisher hervorragend unterstützt haben, fallen für das Schützenfest weitgehend aus: Jan Klindworth hat sich den Mittelfuß gebrochen, Henning Holst den Lendenwirbel - ein „herber Verlust“ für den König. Jetzt springen Thomas Müller und Kumpels des Königs ein.

Und die Ahlerstedter Schützen behalten Ivonne Witkowski, die Ehefrau des Königs, im Blick. Obwohl die Sportschützin im August ihr zweites Kind erwartet, ist sie bei allen Feiern und Schießveranstaltungen fröhlich mit dabei. „Ein stolzeren König als mich gibt es wohl nicht“, ist Mirko Witkowski von seiner Frau begeistert. „Im Verein wird jedoch schon geunkt, dass wir auf unserem Schützenfest eine Zeltgeburt erleben.“ Sollte das Baby tatsächlich während des Schützenfests zur Welt zu kommen, werde es gleich als 500 Vereinsmitglied gefeiert, lacht der König.



So feiern die Schützen in Ahlerstedt:

Samstag, 8. Juii

11.45 Uhr: Antreten Schützenhof Ahlerstedt

12 Uhr: Umzug zum Abholen der Vogelkönigin Vanessa Michaelis

14 Uhr: Schießen Vogelkönig, Schützenkönigin, Jungschützenkönig, Jungschützenkönigin, Preis-, Orden- und Pokalschießen

18 Uhr: Proklamation des Vogelkönigs

21 Uhr: Open Air Disco mit Sönke D. (bei schlechtem Wetter im Festzelt)

Sonntag, 9. Juli

11.45 Uhr: Antreten Schützenhof Ahlerstedt

12 Uhr: Großer Umzug zum Abholen des Schützenkönigs

15.00 Uhr: Preis-, und Ordenschießen

15 Uhr: Königs- und Preisschießen für Kinder und Jugendliche

15.30 Uhr: Österreichische Blasmusik im Saal

18 Uhr: Proklamation der Schützenkönigin, Jungschützen- und Kindermajestäten

20 Uhr: Großer Festball mit der „Euro line"

Montag, 10. Juli

9.30 Uhr: Frühschoppen mit Blasmusik beim Schützenkönig

12.30 Uhr: Gemeinsames Mittagessen

14 Uhr: Königsschießen, Preis- und Ordenschießen

15 Uhr: Kinderfest auf dem Sportplatz

16 Uhr: Preisverteilung für die Kinder

18.30 Uhr: Proklamation des neuen Schützenkönigs, Vizekönig und Bestmänner, Ordenverteilung

20 Uhr: Großer Festball mit der Kapelle "Melodies"





Das sind die Umzüge:

Samstag, 8. Juli, Beginn 12 Uhr: Treffen am Schützenhof Ahlerstedt, Stader Str., Kleiner Damm, Großer Damm, In den Wiesen, Vogelkönigin Vanessa Michaelis, In den Wiesen, Großer Damm, Kleiner Damm, Stader Straße, Schützenhof.

Ca. 18.30 Uhr: Schützenhof, Stader Str. , Im Hofe, Zevener Str., Stader Str., Schützenhof.

Sonntag, 9. Juli, Beginn 12 Uhr: Treffen am Schützenhof, Stader Str. Schützenkönig Mirko Witkowski, Am Hopfenhof, Hillenkrog, Am Mühlengraben, Kakerbecker Str., Reiherstieg, Lärchengrund, Im Hofe, Stader Str. Schützenhof.

Montag, 10. Juli, Beginn 12 Uhr: Hopfenhof, Stader Str., Schützenhof Die Wege der Umzüge



Am Wochenende geht's hoch her

Verehrte Gäste,

liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Ahlerstedt,

liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,

der Schützenverein Ahlerstedt lädt alle Bürger ein, am Schützenfest teilzunehmen. Am Wochenende geht es hoch her bei unserem Vereinswirt Bockelmann im Schützenhof. Unser Schützenfest bestimmt das Geschehen in der Gemeinde. Ein Höhepunkt ist der Besuch der Blaskapelle Eberschwang aus Österreich. Unser Schützenkönig Mirko Witkowski, auch stellvertretender Brandmeister der Feuerwehr Ahlerstedt, hat die mit der Feuerwehr befreundete Blaskapelle eingeladen. Diese wird uns bei Umzügen begleiten und in der Festhalle unterhalten.

Der Schützenplatz ist mit Fahrgeschäften und Buden für die Kinder ausgestattet.

Am Samstag findet wieder eine "open air Disco" statt. Am Sonntag und Montag gibt es zu Ehren der neuen Würdenträge Festbälle, zu denen wir alle Bürger herzlich einladen. Die Einwohner bitten wir, ihre Häuser und Gärten festlich zu schmücken. Lassen Sie die Kinder bitte mit bunten Blumenstöcken am großen Festumzug teilnehmen.

Unser Dank gilt allen Helfern und den Stiftern der Preise.



Lüder Pott

1. Vorsitzender