Ein tolles Ausflugsziel für die ganze Familie: Die erste Oldtimer-Ausstellung bei Familie Poppe in Ruschwedel

Steinbeckhalle in Ruschwedel

Steinbeckhalle in Ruschwedel , Ruschwedeler Straße 62 , 21698 Harsefeld DE

Harsefeld : Steinbeckhalle in Ruschwedel

Nach Kleintiermarkt, Pferde- und Tierfaszination locken jetzt auch historische Fahrzeuge nach Ruschwedel: Zur ersten Oldtimer-Ausstellung "Poppe Classics" laden Günter Poppe und seine Familie am Sonntag, 17. Juni, 10 bis 18 Uhr, auf ihr großes Veranstaltungsgelände an der Steinbeckhalle ein. Von Oldtimern und Klassikern über Traktoren bis zu Mofas und Motorrädern dürfen sich die Besucher auf viele einzigartige Fahrzeuge freuen. "Wer selbst einen Oldtimer oder Youngtimer hat, ist herzlich eingeladen, bei uns vorbeizukommen und sein Fahrzeug zu präsentieren", sagt Henning Poppe, Sohn des Auktionators Günter Poppe, der auch die Idee für die Veranstaltung hatte. "Die Fahrer haben dann freien Eintritt und bekommen einen Verzehrgutschein im Wert von 2 Euro."

Wie gewohnt sorgt Familie Poppe auch wieder für ein umfangreiches Rahmen- und Showprogramm: Unter anderem ist ein Kinderzirkus mit dabei, es gibt mehrere Verkaufsstände, eine Gegenüberstellung alter und neuer Maschinen und das schönste Fahrzeug wird prämiert. Darüber hinaus werden den Besuchern diverse Gaumenfreuden und Getränke geboten. Außerdem dürfen sich vor allem die Kinder, aber auch tierliebende Erwachsene, wieder auf den beliebten Streichelzoo von Günter Poppe mit Eseln, Ziegen und Alpakas freuen.

"Die erste Oldtimer-Ausstellung wird ein Riesenspaß für die ganze Familie", ist Henning Poppe überzeugt. "Für jeden ist das richtige Programm dabei."

Ein großer Parkplatz ist direkt am Veranstaltungsgelände, das Parken ist kostenfrei.



Poppe Classics

Harsefeld Ruschwedel

Ruschwedeler Staße 62

Sonntag, 17. Juni, 10 bis 18 Uhr

Eintritt 5 Euro, Kinder frei