Fackelumzug und Ernteball: Erntefest in Bargstedt

Mit einem stimmungsvollen Fackel- und Laternenumzug startet das Erntefest in Bargstedt am Freitag, 23. September. Die Teilnehmer sammeln sich am Heimathaus und ziehen ab 20 Uhr durch die Poststraße, An der Kirche, Knüll, Frankenholzweg und Poststraße bis zum Festplatz. Ab 22 Uhr sorgt dort DJ SiP im großen Festzelt für Stimmung.

Am Samstag, 24. September, können die Discogänger ruhigen Gewissens ausschlafen. Die Landjugend holt die Erntekrone ab 12 Uhr beim bisherigen Erntekönig Klaus Rathjens ab. Am Abend wird dann wieder ausgelassen gefeiert und getanzt: Um 21 Uhr beginnt der Ernteball im Festzelt mit der Band „Show Down Live“.

Auch am Sonntag wird die Erntekrone um 12 Uhr von Klaus Rathjens abgeholt. Das Festprogramm startet um 13.30 Uhr mit einem bunten Programm im Festzelt. Um 16 Uhr macht sich die Dorfjugend auf den Weg, um die Erntekrone zum neuen Erntekönig André Vagts zu bringen.

Für die Gäste im Festzelt gibt es derweil Kaffee und Kuchen. Wer bei der Tombola Lose gezogen hat, sollte sich unbedingt gegen 17.30 Uhr im Festzelt einfinden: Dann werden dort die Tombolapreise vergeben.



Das Erntefest in Bargstedt wird alljährlich von der Landjugend organisiert. Zurzeit kümmern sich etwa 25 aktive Mitglieder unter anderem darum, dass die Erntekrone gebunden wird. Die Mitglieder üben Volkstänze ein, aquirieren Sponsoren für die Feier und stellten das Programm auf die Beine. Die Landjugend trifft sich jeden Freitag ab 20 Uhr im Heimathaus / Feilsches Haus (hinter der Arztpraxis Schepke).







Erntefest Bargstedt

auf dem Festplatz

am Heckenweg

23. bis 25. September