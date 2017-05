Flitzer gehen wieder an den Start: Jetzt anmelden für Harsefelder Seifenkistenrennen

Freie Fahrt für flinke Flitzer, heißt es am Sonntag, 18. Juni: Dann wird in Harsefeld das 6. Seifenkistenrennen ausgetragen. Wer bei dem rasanten Spektakel mit einem eigenen Fahrzeug dabei sein möchte, muss jetzt Gas geben. Die Meldefrist läuft nur noch bis Freitag, 2. Juni. Um Punkt 12 Uhr ist Anmeldeschluss. Nachzügler haben nur eine Chance, wenn es noch freie Plätze in den jeweiligen Startergruppen gibt.Das Organisationsteam rechnet wieder mit einer bunten Palette an selbstgebauten Rennwagen. Einige Tüftler haben extra für dieses Rennen neue Seifenkisten gebaut. An anderen "Sperrholz-Boliden" wurde herumgeschraubt, um sie für den Wettkampf zu optimieren. An den Start gehen unter anderem umgebauten Mülltonnen, rumpelnde Ölfässer und rollende Badewannen. Zumindest in der Fun-Klasse sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.• Das Anmeldeformular gibt es online unter• Infos beim Stadtmarketing Harsefeld unter Tel. 04164 - 887132