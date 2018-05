Gesund und fit in Harsefeld: Mit dem Nightshopping beginnt die Harsefelder Gesundheitswoche

Harsefeld : Nightshopping |

Zum beliebten Nightshopping laden die Mitglieder des Gewerbeverbund "Sympathisches Harsefeld" am Freitag, 25. Mai, 17 bis 23 Uhr, in den Ortskern ein. In diesem Zeitrahmen bieten die Geschäftsleute ihren Kunden nicht nur viele tolle Aktionen und attraktive Preisnachlässe in ansprechendem Ambiente (siehe Anzeigen auf dieser Seite), sondern es gibt auch immer ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm.

Dieses Mal startet mit dem Nightshopping die Gesundheitswoche "Gesund und fit in Harsefeld", in deren Rahmen von Frühsport bis zu interessanten Fachvorträgen und Mitmach-Aktionen täglich eine Fülle an Angeboten zum Thema unterbreitet werden. Am Freitagabend präsentiert sich zum Beispiel der TuS Harsefeld von 18 bis 23 Uhr mit Aktivitäten und Vorführungen in der Marktstraße. Das Programm reicht von Human Soccer über Bungee-Run und Tanztheater bis hin zu Zumba zum Mitmachen.