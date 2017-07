Harsefelder Bierzauber: Ein Festival für Genießer

Harsefeld : Klosterpark |

Bierkultur im Klosterpark: Zum Harsefelder Bierzauber lädt das Stadtmarketing am Wochenende, 29. und 30. Juli, alle Genießer ein. Dort, wo schon vor rund 1.000 Jahren Bier gebraut wurde, bieten sieben Bierbrauer aus Norddeutschland von Samstag, 15 bis 24 Uhr, und Sonntag, 11 bis 15 Uhr, bei einem tollen Rahmenprogramm mit Livemusik und Leckereien mehr als 20 Biersorten an. Vom herben Pils uber Lager und Schwarz-Bier bis hin zu außergewöhnlichem Holunder-Bier ist für jeden Bierfreund etwas dabei.

Auch für Freunde von Wein, Long-Drinks und alkoholfreien Getränke gibt es reichlich Auswahl beim Harsefelder Bierzauber. Außerdem wird ein umfangreiches Angebot an gutem Essen bereit gehalten. So serviert z.B. das Team vom Don Camillo ein Zebu-Rind vom Spieß sowie Rippchen und Bratwurst aus dem Smoker. Hamburger Premium Hot Dogs aus regionalen Zutaten, Käsespieße und Käsesandwiches, Gourmet-Bratwurst mit unterschiedlichen, hausgemachten Tunken, Lachs, Cupcakes und Kaffee runden das kulinarische Angebot perfekt ab. Für den kleinen Hunger steht das Feuerwehrauto vom Studio Noor mit "Dropje lekker Lakritz" bereit.



Harsefelder Bierzauber im Klosterpark

Samstag, 15 bis 24 Uhr, und

Sonntag, 11 bis 15 Uhr

Eintritt: 5 Euro,

zuzüglich 5 Euro Pfand pro Bierglas.

www.harsefelder-bierzauber.de





Das sind die Gastronomen

Als Bierbrauer kommen Von Freude aus Hamburg, Wildwuchs Brauwerk aus Finkenwerder, Lillebräu aus Kiel, elbPaul aus Hamburg, Bremer Braumanufaktur, Bunthaus Bier aus Wilhelmsburg und Sauensieker Landbier aus Sauensiek. Das Weingut Kallfelz Riesling und Marie & Louise Finetaste haben Wein, Sekt und Secco dabei. Beim Lila Löwen gibt es Cupcakes, Kaffee, Longdrinks und Brause. Das Don Camillo schenkt alkoholische und nicht-alkoholische Getränken aus.





Das ist das Bühnenprogramm

Am Samstag, 29. Juli, startet der Bierzauber um 15 Uhr mit dem "Pianomann“ und groovigen Hits zum Mitsingen, bevor um 17 Uhr das "Horst Bergmeyer Duo“ mit Stimme, Klavier und Schlagzeug eine Blues- und Grooveperformance der Extraklasse zeigt. Um 19 Uhr begeistert das Hamburger Akustik-Trio "Ten to Go“ mit Liedern von Robbie Williams bis zu den Beatles das Publikum. Die Formation besteht aus drei Musikern einer ungewöhnlichen Instrumentenmischung: Ukulele trifft Kontrabass und Schlagzeug. Abschluss des Abends ist die Band der Australierin Toby. „Sie ist eine umwerfende Singer-Songwriterin, die uns vor drei Jahren auf dem Klosterpark-Open-Air so begeistert hat, dass wir sie und ihre teils niederländischen Musiker wieder einladen mussten“, so May-Britt Müller vom Stadtmarketing Harsefeld.

Zum Frühschoppen am Sonntag, 30. Juli, um 11 Uhr nimmt Markus B. das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch fünf Jahrzehnte Soul- und Popmusik und präsentiert eigene Kompositionen. "Be Happy" aus Harsefeld und Umgebung, heizen ab 13 Uhr die Stimmung mit irischer Folkmusik und bekannten Hits aus der Großzeit des Rock’N’Roll auf. Ihr Markenzeichen: diverse Flöten, Trommeln, Ukulele, Banjo, Gitarren und mehrstimmiger Gesang.