Mitreißend und unverwechselbar:Jazzfrühschoppen mit der Traditional Old Merry Tale Jazzband im Schützenhof Ahlerstedt

Greatest Hits of Dixieland: Am Sonntag, 18. März, beginnt um 11 Uhr der musikalische Teil des jährlichen Jazzfrühschoppens mit der Traditional Old Merry Tale Jazzband im Schützenhof Ahlerstedt. Bereits ab 10 Uhr kann im Schützenhof-Saal gefrühstückt werden. Dafür muss zusätzlich zur Eintrittskarte auch eine Frühstückskarte gekauft werden. Doch der Besuch lohnt sich: Die Hamburger Altmeister des Dixieland haben es wie keine andere Gruppierung geschafft, dieser Musikrichtung einen neuen, jugendlichen und mitreißenden Schwung zu geben. Mit ihrem Programm reißen sie ihr Publikum immer wieder zu Begeisterungsstürmen hin, zumal es auf den Veranstaltungen locker und vergnügt zugeht. Dabei kommen auch die alten Songs der Band wie "Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen", "Sellerie" oder "Hallo, kleines Fräulein Gisela" nicht zu kurz.

Die Band gehört zu den ältesten und erfolgreichsten deutschen Jazz-Formationen mit unverwechselbarem Sound und Repertoire. Dennoch ist es ihr gelungen, junge Musiker mit ins Boot zu holen. Geburtsjahr der "alten" Old Merry Tale" ist 1956. Das "Traditional" wird seit 1985, nach einer größeren Umbesetzung zusätzlich geführt. Dienstältestes Mitglied seit 1959 ist Sänger, Bassist und Tubaspieler Reinhard Zaum, der auch

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 13 Euro (ermäßigt 10 Euro für Schüler, Studenten, Behinderte ab 70 Prozent) und Frühstückskarten für 11 Euro in Harsefeld, S+R Bücherstube, Tel. 04164-3833 und in Ahlerstedt, Schützenhof,Tel. 04166 - 84200.