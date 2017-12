Mofa-Gang holt die Kult-Rocker ins Land: Harsefelder Zweitakt-Biker sind "Edel-Fans" von "Gnadenlos Platt"

Lieferservice per "Mofa-Express"

Eingefleischte Fans sollten schon mal den Zehner aus dem Sparschwein fingern: Gleich im neuen Jahr startet der Vorverkauf für ein Rock-Spektakel der Extraklasse. Am 21. April tritt in der Ahrensmoorer Festhalle, die speziell für dieses Ereignis zur "Eventhall" avanciert, die Kultband "Gnadenlos Platt" auf. Die Tickets zum Preis von 10 Euro sind ab Dienstag, 2. Januar, zu ergattern. An Land gezogen wurden die rockenden Nordlichter, die sich eine fünfjährige kreative Pause gegönnt haben, von echten "Edel-Fans": Die Zweitakt-Biker vom Harsefelder Mofa-Club "De Täär Brenner's" holen "Gnadenlos Platt"-Urgestein und Leadsänger Hans-Peter Ahrens ("Arnzi") und seine Musiker auf die Bühne.Wer dabei sein will, sollte schon mal für die letzte April-Woche einen Termin beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt buchen: Beim Auftritt der "Platt-Rogger" könnte akute Tinnitus-Gefahr bestehen. Schließlich wird es von den acht Mannslüüd und der Deern um Frontmann Arnzi mächtig was auf die Ohren geben.Damit es in der Ahrensmoor Party-Location richtig "kesselt", hat die Truppe neben den Titeln aus ihrem kürzlich erschienenen Album "Nordische Nächte" auch ihre "Evergreens" mit im Gepäck: Mit Stücken wie "Nich lang schnacken", "Alle Mann anne Ruder" oder "Heuner op de Flucht" will "Gnadenlos Platt" seinen Fans ordentlich einheizen. Gespielt wird natürlich auch "Besoopen opn Rad", was so etwas wie die Hymne der Herzen der Harsefelder Mofa-Gang ist. "Dieser Song erklingt bei allen unseren Ausfahrten", berichten Club-Präsident Oliver Dreist und sein Vize David Dammann.Der Chef der "Teerbrenner" hatte auch die Idee, den plattdeutschen Sound in den Kreis Stade zu holen. Für "Gnadenlos Platt" ist es eine Rückkehr in die alte Heimat: Die Gruppe, deren Mitglieder größtenteils rund um Rostock wohnen, kommt ursprünglich aus der Region hinter den Elbdeichen. Für den Live-Aufttritt von "Gnadenlos Platt" hat Dreist einen Event-Experten mit ins Boot geholt: Der Veranstaltungs-Profi Manni Subei aus Sauensiek richtet das Konzert mit seinem Party-Team aus.Bevor Arnzi mit seiner Truppe richtig loslegt, ist als Vorband die Gruppe "Servo Rock" aus Sauensiek zu hören. Nach dem Auftritt der Platt-Rocker ist dann "Dance op de Deel" angesagt: DJ Olli Conte sorgt dafür, dass die Party so heiß wie ein Auspuff-Topf wird.Eintrittskarten gibt es ab dem 2. Januar bei folgenden Vorverkaufsstellen: "Kaffee Pott" in Ahrenswohlde, "Landgasthof am Tivoli" in Horneburg; HEM Tankstelle in Harsefeld sowie Classic Tankstelle in Apensen. Auch die Mitglieder der "Täär Brenner's" haben immer ein paar Tickets in der Tasche.Die Preise sind zeitlich gestaffelt: bis 17. März: 10 Euro; bis 7. April: 12 Euro; danach: 15 Euro.Ordert jemand mindestens 20 Tickets auf einmal, kann er einen ganz speziellen Lieferservice in Anspruch nehmen: Die "Täär Brenner's" bringen die Tickets per "Mofa-Express" ins Haus. Das Angebot gilt aber nur für den Kreis Stade.