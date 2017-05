Musicals zur Einweihung: Harsefelder Eissporthalle wurde umgebaut

Es war Einweihung und Feuertaufe zugleich: Nach dem Umbau der Eissporthalle fand dort jetzt die erste Großveranstaltung statt. Die Volksbank hatte zu einer Musical-Night eingeladen. Die Tournee-Truppe der "Set Musical Company" bot den mehr als 800 Besuchern ein fulminantes Programm. Die Darsteller präsentierten die bekanntesten Lieder aus Musicals wie „Der König der Löwen“, „Mamma Mia“ und „Tarzan“. Etwas rockiger wurde der Abend dann mit Songs aus dem Musical „We will rock you“.Die Volksbank Geest überreichte im Rahmen der Musical-Night drei "VR-Mobile" an die Sozialstation Geest. Die Autos dienen den Mitarbeitern der Sozialstation, um zu den von ihnen betreuten Patienten zu fahren. Außerdem wurden 300 Trainingsbälle an die Jugendmannschaften der hiesigen Sportvereine übergeben. In ihren Ansprache anlässlich der Umgestaltung der Eissporthalle in ein Veranstaltungs- und Eventzentrum betonten Samtgemeinde-Bürgermeister Rainer Schlichtmann und Volksbank-Vorstandsmitglied Hans-Hinrich Koppelmann die Bedeutung dieser Halle für Harsefeld.