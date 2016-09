Noch mehr Badespaß: SL Hundetraining in Kakerbek hat neuen Badeteich eingeweiht

„Den Teichbauer kann ich nur empfehlen, der hat richtig Lust auf Kundenbetreuung“, ist die qualitfizierte Tiertrainerin über das Ergebnis glücklich. „Die Anlage ist genau auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. Zu einem Wahnsinnsfiltersystem haben wir auch noch ein Biotop für beste Wasserqualität dazu bekommen.“ Während die Wasserarbeit für die Jagdhunde, die unter der professionellen Anleitung von Susanne Lorenz ausgebildet werden, zum Trainingsplan gehört, ist der Teich für die Hunde von Privathaltern in erster Linie als zusätzlichesVergnügen gedacht.Bei allem Spaß achtet die versierte Hundetrainerin immer auf das Wohlergehen ihrer vierbeinigen Schützlinge. „Ins Wasser springen und Apportieren ist anstrengend, gerade bei Hitze kann dann der Kreislauf des Hundes zusammenbrechen“, weiß Susanne Lorenz. Bereits seit 30 Jahren bildet sie Hunde aus - zunächst im Verein, u.a. als Ausbilderin von Schutz- und Begleithunden, und schließlich als Inhaberin ihrer eigenen Hundeschule. Sie zeigt Hundebesitzern, wie sie ihre Tiere über positive Verstärkung trainieren. Unerwünschtes Verhalten wird gewaltfrei korrigiert. So wachsen Zwei- und Vierbeiner zu Teams zusammen, die sich gegenseitig vertrauen. „Das Ergebnis dieser Erziehungsmethode ist eine gute Partnerschaft zwischen Mensch und Tier, ein enges Vertrauensverhältnis und ein familientauglicher Hund, den man überall mit hinnehmen kann“, sagt Susanne Lorenz.Übrigens: Aufgrund der großen Nachfrage sollten Hundefans ihren Welpen schon in der Welpenschule anmelden, bevor sie das Tier zu sich ins Haus holen.Auf ihrer traumhaft angelegten Anlage bietet Susanne Lorenz u.a. Welpen- und Junghundegruppen an, Begleithundetraining und Vorbereitung zum Sachkundenachweis (Hundeführerschein), Clicker- und Dummytraining. Zudem bildet sie Jagdhund-Welpen und Jagdhund-Junghunde aus (JGV Stade). Auch Fahrradfahren mit dem Vierbeiner kann geübt werden. Des weiteren berät sie die Halter von Problemhunden und bietet Einzeltraining an.SL- Hundetrainingin KakerbeckAuf dem Kampe 3Tel. 04166-7583www.sl-hundetraining.de