Harsefeld : Schützenfest |

Mit dem Schützenfest in Issendorf am Wochenende 20. und 21. Mai, geht das Würdenjahr von Schützenkönigin Gaby Klindt und ihrem Hofstaat zu Ende. Am Sonntagabend werden die neuen Würdenträger proklamiert, die Rahmen spannender Schießwettkämpfe gegeneinander antreten.

Zuvor aber werden die noch amtierenden Majestäten l ausgiebig gefeiert. Das ist das Programm:



Samstag, 20. Mai

Kinderschützenfest

12 Uhr: Sammeln aller Kinder und Gäste sowie der Schützen und Schützinnen am Dorfgemeinschaftshaus zum Abholen der Kindermajestäten - in Begleitung des Spielmannszuges Issendorf

12.15 Uhr: Abmarsch

13.30 bis 15.30 Uhr: Kinderschützenfest mit viel Spaß und Spielen

bis 15 Uhr: Vogelstechen auf die Königs- und Preisscheibe bis zwölf Jahre, Lichtpunktschießen für zwölf bis 16 Jahre (Vereinszugehörigkeit wird nicht vorausgesetzt)

ab 14 Uhr: Kaffee und Kuchen für alle im Dorfgemeinschaftshaus

ab 15.30 Uhr: Proklamation der neuen Würdenträger und Preisverteilung



19 Uhr: Spanferkelessen (Karten für die Teilnahme gab es nur im Vorverkauf)

21 Uhr: Schützenball mit „DJ Jollo“, der Eintritt ist frei.



Sonntag, 21. Mai

10.45 Uhr: Sammeln Festplatz DGH, SV Issendorf, Gastvereine

11 Uhr: Umzug, Abholen der Würdenträger mit dem SV Issendorf und den Gastvereinen. unterstützt vom Spielmannszug Issendorf und Spielmannszug Harsefeld, Festplatz Dorfgemeinschaftshaus, Horneburger Straße 18

13 Uhr: Ankunft Festplatz, gemeinsames Erbsensuppe essen

ab 14.30 Uhr: Kaffee und Kuchen

ab 15 Uhr: Preisverteilung Pokalschießen und Lose, Bekanntmachung Bürgervogel und Vereinsmeister

ab 16 Uhr: Proklamation der neuen Würdenträger