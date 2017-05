Sicherheit für die Kinder? Ein KOMMENTAR zum geplanten Geh- und Radweg zum Ruschwedeler Bahnhof

Der Rad- und Gehweg zum Bahnhof war immer wieder von Eltern gefordert worden, da es sich um einen Schulweg handelt: Die Ruschwedeler Kinder sind auf die EVB angewiesen, um zur Schule in Harsefeld zu kommen. "Die Verkehrssicherheit für die Kinder zu optimieren", sei daher ein wichtiger Grund für den Bau des Weges, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Doch die Betroffenen selbst scheinen sich um ihre Schulwegsicherheit wenig zu scheren: Einige Schüler stellen sich mitten auf die Straße, wenn sie morgens auf den Zug warten.Wenn die Eltern also in Sorge um ihre Kinder sind, sollten sie ihren Nachwuchs mal darauf hinweisen, wie man sich im Straßenverkehr zu verhalten hat. Was nützt ein sicherer Rad- und Fußweg, wenn die Schüler - wie es tagtäglich geschieht - auf oder direkt neben der Fahrbahn stehen statt sich auf den Bahnsteig zu stellen.