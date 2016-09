Start in das vierte Jahr: Harsefelder Bürgerbus mit neuem Fahrplan

Mit einem neuen Fahrplan startet der Harsefelder Bürgerbus in das vierte Betriebsjahr: Die Änderungen gelten ab Samstag, 1.Oktober. Es gibt neue Fahrzeiten und Haltestellen fallen weg. "Wir haben ausgewertet, wie viele Fahrgäste wo zu- und aussteigen, und dabei festgestellt, dass einige Haltestellen überhaupt nicht genutzt werden", sagt Martin Schimmöller, Vorsitzender des für den Bus-Betrieb zuständigen Bürgerbus-Vereins. Die wichtigste Konsequenz: Das Neubaugebiet an der Griemshorster Straße sowie der Friedhof Ehrenberg werden künftig nicht mehr angesteuert.Dafür wird eine zusätzliche Abfahrt nach Ahlerstedt eingerichtet. "Die Resonanz auf dieser Strecke ist sehr gut", berichtet Betriebsleiter Frank Schomburg. Rund ein Viertel aller Fahrgäste komme mittlerweile aus Ahlerstedt. Ohnehin geht es weiter voran bei den Fahrgastzahlen: Freute sich Kassenwart Bernd Lück anfangs noch, wenn mindestens 100 Personen pro Monat in den Bürgerbus stiegen, wurde jetzt die 500er-Marke geknackt: "Im August hatten wir 558 Fahrgäste, darunter 142 Schwerbehinderte", so Lück.Dass der Bus gerade von Menschen mit Handicap so gut angenommen wird, findet Schimmöller besonders erfreulich: "Es war ja gerade eines unserer Ziele, für mehr Mobilität bei diesem Personenkreis zu sorgen." Auch eine große Zahl von Senioren zähle zu den Stammgästen. Erfreuliches kann der Vereins-Vorsitzende auch zu Thema Fahrpreis berichten: Auch in diesem Jahr gibt es keine Erhöhung. Wer zusteigt, zahlt 1.50 Euro - egal, wohin er will. Wer öfter fährt, greift zur günstigen Zehnerkarte, die lediglich 12 Euro kostet.Damit der Bürgerbus dem Verein noch lange erhalten bleibt, bekommt er nun ein "trockenes Plätzchen": Derzeit wird auf dem Gelände neben dem Feuerwehrgerätehaus eine Garage errichtet.• Wer Lust hat, als ehrenamtlicher Fahrer ein paar Touren im Monat zu übernehmen, kann sich an Frank Schomburg wenden:• Der neue Fahrplan ist im Internet unter www.buergerbus-harsefeld.de zu finden.