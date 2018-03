TV-Journalist Christian Sievers zieht Zuhörer in seinen Bann

Auf Einladung der Kreissparkasse Stade und Radio Bremen war der bekannte TV-Journalist Christian Sievers (ZDF, heute-Journal) am vergangenen Montag zu Gast in Stade, um sein Buch „Grauzonen“ vorzustellen. Darin erzählt er aus seiner Zeit als Nahost-Korrespondent, in der er "genauso schöne wie auch dramatische Momente erlebt hat". Sievers zog die knapp 150 Zuhörer in Stade in seinen Bann. Der gebürtige Offenbacher warb an diesem Abend auch für eine objektive Medienlandschaft. Ans Publikum gab er den Tipp: „Wenn Sie die Möglichkeit haben, dann lesen Sie lieber zwei Zeitungen und bilden sich eine Meinung."• Das Buch „Grauzonen“ - Geschichten aus der Welt hinter den Nachrichten ist erschienen im Rowohlt Verlag und kostet 14,99 Euro.