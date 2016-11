Ehrenmedaille für Harsefelder Ex-Bürgermeister: Friedrich Dammann saß 30 Jahre im Rat

Mit der Ehrenmedaille des Fleckens Harsefeld wurde kürzlich der ehemalige Bürgermeister und CDU-Ratspolitiker Friedrich Dammann geehrt. Mit der Medaille, die bisher lediglich zweimal vergeben wurde , werden Dammanns Verdienste um die Gemeinde gewürdigt. Gleichzeitig ernannte ihn Bürgermeister Michael Ospalski zum "Ehrenratsmitglied". Dammann gehört dem neugewählten Rat nicht mehr an. Der bisherige CDU-Fraktionschef verzichtete auf eine Kandidatur.Der Geehrte engagierte sich stark in der örtlichen Politik: Er saß 30 Jahre ununterbrochen im Gemeinderat - über einen Zeitraum von sechs Wahlperioden. Von 2004 bis 2011 stand er als ehrenamtlicher Bürgermeister an der Spitze des Fleckens und repräsentierte die Gemeinde nach außen. Dammann war bis 2006 auch ehrenamtlicher Samtgemeinde-Bürgermeister. Danach löste Rainer Schlichtmann ihn als Hauptamtlicher in dieser Funktion ab.