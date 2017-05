Städte- und Gemeindebund lehnt Kita-Beitragsfreiheit ab: Kommunaler Spitzenverband tagte in Harsefeld

Deutlich mehr Geld für die Integration von Flüchtlingen, Glasfaserkabel als Grundversorgung für alle Haushalte und ein Rechtsanspruch auf einen Hausarzt in jeder Gemeinde - diese Forderungen richtet der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB) an Land und Bund. Auf der Mitgliederversammlung des kommunalen Spitzenverbandes in Harsefeld bemängelte der NSGB-Präsident Dr. Marco Trips mit deutlichen Worten die schleppende Umsetzung wichtiger Zukunftsthemen seitens der Bundes- und Landesregierung. Den großen Parteien in Niedersachsen warf er vor, mit der angekündigten Beitragsfreiheit für Kitas großzügige Wahlversprechen zu Lasten der Kommunen zu machen.Die rot-grüne Koalition in Hannover versäume es, die Gemeinden in vielen Bereichen finanziell ausreichend zu unterstützen, so Trips. Für seine kritischen Worte in Richtung Landesregierung erhielt er von den rund 700 Bürgermeistern und Ratsmitgliedern, die in der Harsefelder Eissporthalle zu ihrer Jahrestagung zusammengekommen waren, reichlich Beifell. Eher ein wenig frostig fiel hingegen der Empfang für den niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius aus: Der "rote Boris", wie Trips ihn ankündigte, befasste sich in seiner Rede vor allem mit dem (Reiz-)Thema Sicherheit.Dabei ging Pistorius auch auf die von vielen Kommunen beklagte schwache Polizeipräsenz auf dem Lande ein. Der Minister versicherte, dass es in seinem Haus keine Überlegungen gebe, weitere Dienststellen zu schließen. Andererseits bezeichnete er den auch aus der Kommunalpolitik kommenden Wunsch, das Personal in der Polizei erheblich aufzustocken, als"völlig maßlose Forderung". Nach dem Motto "viel hilft viel" vorzugehen, sei kein sinnvoller Ansatz bei der Kriminalitätsbekämpfung.• Mehr über die Versammlung des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes in Harsefeld lesen Sie am Samstag hier online soNwie in der Print-Ausgabe des WOCHENBLATT.