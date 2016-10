Harsefeld : Eiscafé "Dante" |

bo. Harsefeld. Auf Einladung der Friedrich-Huth-Bücherei liest die Autorin Anna-Kathrin Warner alias Clara Weißberg am Samstag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr im Eiscafé "Dante" in Harsefeld, Wilhelmstraße 2, aus ihrem Roman "Toskanafrühling".

In der Geschichte um Sommer, Sehnsucht und Liebe verschlägt es eine junge Frau durch eine Erbschaft in einen kleinen Ort in der Toskana. Schnell erliegt sie dem Charme der Landschaft, Lebensart und Dorfbewohner. Am Ende des Sommers muss sie eine Entscheidung treffen.

Zur Lesung wird ein italienisches Drei-Gänge-Menü serviert.

• Eintritt: 25 Euro inkl. Menü; Karten und Tischreservierung bei "Dante", Tel. 04164 - 859888.