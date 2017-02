"Aue-Film" beim plattdeutschen Abend in Ohrensen

Bargstedt: Dorfgemeinschaftshaus Ohrensen |

bo. Bargstedt-Ohrensen. Erinnerungen an vergangene Zeiten weckt der plattdeutsche Filmabend am Dienstag, 21. Februar, in Ohrensen. Der Heimatverein Bargstedt/Ohrensen zeigt um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Harsefelder Str. 12, den "Aue-Film" aus dem Samtgemeindearchiv Harsefeld.

Der frühere Harsefelder Polizist Karl Dammeyer drehte den Film 1977. Er folgte dem Flusslauf von der Quelle in Ahrensmoor bis nach Horneburg. Die Aufnahmen vermitteln auch einen Eindruck vom Leben und Alltag in den Dörfern entlang des Flusses vor 40 Jahren. Die Aue fließt durch alle Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Harsefeld und prägt das Landschaftsbild der Region.

• Eintritt: frei.