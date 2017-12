Briefmarken, Münzen und mehr: Börse für Sammler in Ahrensmoor

Die "Briefmarken- und Münzenfreunde der Geest" richten am Freitag, 29. Dezember, in Ahrensmoor ihre elfte Sammlerbörse aus. Hobbyhändler und Vereinsmitglieder bieten von 9 bis 14 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Schuldamm 2, Briefmarken, Münzen, Ansichtskarten und Notgeld an. Rund 200 Besucher werden zu dieser Börse erwartet. Rund 75 Tische wurden bislang vergeben.Die Briefmarken- und Münzenbörse des Vereins von der Geest hat sich mittlerweile zur größten Veranstaltung dieser Art zwischen Hamburg und Bremen entwickelt. Vereinsmitglieder veräußern ihre Überstände und Hobbyhändler nutzen die Gelegenheit, um Lücken in ihrem Sortiment zu schließen.Für die Börse wurden einige Ganzsachen mit dem Motiv "Leuchttürme" aufgelegt. Auch Sammler weiterer begehrter Artikel wie Telefonkarten, Pins und Vignetten werden mit Sicherheit fündig.Zu ihrem 50-jährigen Vereinsjubiläum bieten die "Briefmarken- und Münzenfreunde der Geest" Börsenbesuchern eine kostenlose Schnuppermitgliedschaft für das Jahr 2018 an.• Die Ganzsachen sind auf der Homepage des Vereins unter www.briefmarken-harsefeld.de zu sehen.