Festliches Kosaken-Konzert in der Harsefelder Kirche

Harsefeld : St. Marien- und Bartholomäi-Kirche |

bo. Harsefeld. Ein festliches Adventskonzert geben die Maxim Kowalew Don Kosaken am Sonntag, 18. Dezember, in Harsefeld. In der St. Marien- und Bartholomäi-Kirche, Denkmalsweg 1, lässt das Männergesangensemble um 15 Uhr Lieder aus den Tiefen der russischen Seele erklingen. Zum Programm gehören russisch-orthodoxe Kirchengesänge, ukrainische und deutsche Adventslieder sowie einige Volksweisen und Balladen. Auch Wunschtitel wie “Abendglocken”, “Stenka Rasin”, "Suliko" und “ Marusja” fehlen nicht.

• Eintritt: 20 Euro.