"Feuer & Flamme": Benefiz-Klassik-Konzert in der Harsefelder Kirche

Harsefeld : Evangelische Kirche |

bo. Harsefeld. Einen außergewöhnlichen Musikabend erleben und dabei Gutes tun, das können die Besucher des Benefiz-Klassikkonzerts "Feuer & Flamme" am Freitag, 3. Februar, in Harsefeld. Die Harsefelder Flötistin Jocelyne Fillion-Kelch präsentiert um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche, Denkmalsweg 1, gemeinsam mit den Querflötistinnen Shin-Ying Lin, Karen Stone-Walker und Xiaorong Liu "Musik aus Leidenschaft". Neben den ausgebildeten Künstlerinnen ist auch Mareike Krüger dabei. Die 26-jährige Harsefelderin mit Down-Syndrom nimmt seit einem Jahr Unterricht bei Fillion-Kelch. Granville Walker begleitet die Musikerinnen am Klavier. Das Publikum darf sich auf Klassik von bekannten und weniger bekannten Komponisten aus verschiedenen Epochen freuen. Das anspruchsvolle Programm reicht von Bach bis Strawinsky.

• Der Eintritt ist frei. Um Spenden für die Harsefelder Tafel und den Elternverein "WoGee - Wohnprojekt Geest" wird gebeten.