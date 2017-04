Frühjahrsmarkt und verkaufsoffener Sonntag in Harsefeld

Harsefeld : Frühjahrsmarkt |

Mehr als 50 Jahrmarktbuden und Fahrgeschäfte präsentieren sich von Freitag, 28. April, bis Montag, 1. Mai im historischen Marktflecken Harsefelds.

Auf einem Bummel über den traditionellen Frühjahrsmarkt locken zahlreiche Karussells und Jahrmarktbuden für Klein und Groß



Das ist das Programm:

Freitag, 28. April, 13 bis 23 Uhr

Bieranstich, DJ Schütti

Ab 13 Uhr haben alle Buden und Fahrgeschäfte geöffnet. Der offizielle Bieranstich ist um 18 Uhr. Passend dazu gibt es vorm Don Camillo ein deftiges Spanferkel. Wer feiern möchte, ist zudem ab 18 Uhr bei der Disco mit DJ Schütti auf dem Marktplatz richtig.



Samstag, 29. April, 13 bis 23 Uhr

Familientag, Kasperletheater, Live-Musik

Zum Familientag winken bis 19 Uhr ermäßigte Preise an vielen Marktständen. Coupons für die ermäßigten Preise kann man aus dem Neue Buxtehuder und Neue Stader WOCHENBLATT vom 26. April ausschneiden.

Ab 15 Uhr spielt das Kasperletheater in drei Vorstellungen. Auf Einladung des Don Camillo gibt es ab 18 Uhr Live-Musik auf dem Marktplatz mit „The Sinners“:

Sonntag, 30. April:

Markt von 13 bis 20 Uhr, verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr, Kirchencafé, Tanz in den Mai mit DJ Butcher

Die Werbegemeinschaft Sympathisches Harsefeld lädt zum verkaufsoffenen Sonntag während des Jahrmarkttrubels ein. Am Nachmittag schaut der Kasperle ab 15 Uhr vorbei. Im Kirchencafé im Gemeindehaus gibt es Kaffee und Kuchen. Für den ,„Tanz in den Mai“ haben die Schausteller und das Don Camillo DJ Butcher engagiert, der bis 2 Uhr Tanzmusik auflegt. Eintritt frei!



Montag, 1. Mai, 13 bis 18 Uhr

Wegen des Feiertags kann der Jahrmarkt einen Tag länger öffnen: von 13 bis 18 Uhr. Um 15 Uhr ist der Kasperle mit seinem Theater wieder zu Besuch.