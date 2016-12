Frühschoppen mit der "Traditional Old Merry Tale Jazzband" in Ahlerstedt

bo. Ahlerstedt. Das Stadtmarketing Harsefeld holt die "Traditional Old Merry Tale Jazzband" für einen Auftritt auf die Geest. Im "Schützenhof" in Ahlerstedt, Stader Straße 2, bestreiten die Hamburger Altmeister des Dixieland am Sonntag, 26. März, von 11 bis 14 Uhr einen Jazzfrühschoppen. Der Kartenvorverkauf für das Konzert hat begonnen.

Die Band hat die "Greatest Hits of Dixieland" im Gepäck. Die Musikern verleihen der leicht angestaubten Musikrichtung neuen, jugendlichen Schwung. Aber auch Klassiker wie "Sellerie" und "Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen" kommen nicht zu kurz. Wer möchte, kann ab 10 Uhr im Schützenhof frühstücken.

Karten für die Veranstaltung sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Tickets für 12 Euro (Tageskasse 15 Euro) gibt es bei der S+R Bücherstube und im Rathaus Harsefeld, Tel. 04164 - 887135, E-Mail stadtmarketing@harsefeld.de sowie im Schützenhof Ahlerstedt. Das Frühstück kostet 11 Euro extra.