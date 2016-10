Jörg Böhm liest in Ahrenswohlde aus seinem Krimi "Moffenkind"

bo. Ahrenswohlde. Aus seinem Kreuzfahrtkrimi "Moffenkind" liest Jörg Böhm am Mittwoch, 2. November, um 19 Uhr auf dem Hof Meibohm, Lange Str. 2, in Ahrenswohlde. Der Roman spielt auf einem Luxusliner: Eva begleitet ihre Großtante Wilhelmina auf einer Schiffsreise. Sie spürt ein düsteres Familiengeheimnis mit tödlichen Folgen bis in die Gegenwart auf. Der Jesteburger Autor hat den Krimi für die Reederei "Aida" geschrieben.