Harsefeld : Evangelische Kirche |

bo. Harsefeld. Auf musikalische "Goldstücke" darf sich das Publikum beim fünften Benefiz-Klassik-Konzert am Freitag, 20. Oktober, um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Harsefeld freuen. Die Harsefelder Flötistin Jocelyne Fillion-Kelch wird von ihrem Sohn Hannes an der Gitarre sowie Musikern des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg begleitet. Mit dabei ist auch Mareike Krüger, eine Musikschülerin von Fillion-Kelch mit Down Syndrom.

Auf dem anspruchsvollen Programm stehen alte und moderne Musik von Komponisten wie Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Max Bruch, Georg Friedrich Händel, Diego Luzuriaga und anderen.

• Der Eintritt ist frei; um Spenden für die Kirchen-"Initiative 153, für den Verein "Regentropfen" und den Elternverein "WoGee - Wohnprojekt Geest" wird gebeten.