Komödie "Bessen, Beer und Beaujolais" mit den "Patzköpp" in Hollenbeck

Harsefeld : Dorfgemeinschaftshaus Hollenbeck |

bo. Hollenbeck. Für die Hollenbecker "Patzköpp" hebt sich am Samstag, 3. Februar, der Vorhang im Wilhelm-Nack-Haus, dem Dorfgemeinschaftshaus, in Hollenbeck. Die plattdeutsche Laientheatergruppe führt in dieser Saison die Komödie "Bessen, Beer und Beaujolais" auf. Die Premiere beginnt um 19.30 Uhr. Im Anschluss sind alle Gäste zum Feiern und Tanzen eingeladen.

Zum Inhalt: Als der vermögende Arzt Rüdiger Bünsen und seine Frau Ann-Kathrin für 14 Tage in den Süden verreisen, bitten sie ihre Haushälterin Anna für diese Zeit in ihr Haus einzuziehen, um sich um den Hund zu kümmern und auf die wertvollen Antiquitäten acht zu geben. Zum ersten Mal in ihrem Leben erfährt Anna, wie es sich anfühlt, in einer wohlhabenden Umgebung zu leben. Sofort lädt sie ihre Freundin Frieda in die Villa ein.

Weitere Aufführungen sind am Samstag, 10. und 17. Februar, um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 11., 18. und 25. Februar, um 15 Uhr im Wilhelm-Nack-Haus. Sonntags wird ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen serviert.

• Platzreservierungen bei Familie Borchers, Tel. 04164 - 5743, E-Mail theatergruppepatzkoepp@t-online.de. Für die Premiere können keine Plätze reserviert werden.