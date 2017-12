Konzert mit dem Chor Wiepenkathen in Bargstedt

Bargstedt: St. Primus Kirche |

bo. Bargstedt. Der Chor Wiepenkathen ist am Sonntag, 17. Dezember, zu Gast in Bargstedt. Das Konzert um 17 Uhr in der St. Primus-Kirche steht unter dem Motto "Light Up Your Heart - Lass Licht in dein Herz". Nicht nur mit weihnachtlichen Klängen, sondern auch mit Liedern aus unterschiedlichen Ländern will der Chor unter Leitung von Harald Winter zeigen, dass Musik über alle Grenzen hinaus die Menschen verbindet.