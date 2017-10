Lesung aus Skandinavien-Thriller in der Harsefelder Bücherei

bo. Harsefeld. Spannend wird es am Samstag, 28. Oktober, in der Friedrich-Huth-Bücherei in Harsefeld. Ulrike Gerold und Wolfram Hänel sind um 19 Uhr mit einer szenischen Lesung aus dem gemeinsamen Skandinavien-Thriller "Nichts ist kälter als der Tod" zu Gast.

Das Autorenpaar hat unter dem Pseudonym Freda Wolff bereits mehrere Krimis veröffentlicht. Der Rockmusiker Arndt Schulz sorgt für die musikalische Umrahmung. Die beiden Schriftsteller erzählen außerdem von ihrem Arbeitsalltag beim Schreiben.

• Karten für 12 Euro (Abendkasse 15 Euro) gibt es in der Bücherei, Tel. 04164 - 6945, und in der S+R-Bücherstube in Harsefeld.