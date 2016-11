Letzter Vogel- und Kleintiermarkt der Saison in Ruschwedel

bo. Harsefeld-Ruschwedel. Der letzte Vogel- und Kleintiermarkt auf dem Hof Günter Poppe in Ruschwedel findet am Sonntag, 13. November, statt. Von 8 bis 13 Uhr wird in der beheizten Steinbeckhalle, Ruschwedeler Str. 62, eine Vielfalt an Vögeln, Hühnern, Kaninchen und Meerschweinchen angeboten. Außerdem gibt es Stände mit geräucherten Forellen und frischen Karpfen, Schnittgrün von Nordmann- und Nobilis-Tannen.• Infos unter Tel. 04164 - 88660; www.auktion-poppe.de