"Licht nach dem Dunkel": Konzert mit Chören und Orchester in der Neuapostolischen Kirche Harsefeld

Harsefeld : Neuapostolische Kirche |

bo. Harsefeld. "Licht nach dem Dunkel" verspricht die Chor- und Instrumentalmusik zur "stillen Zeit" am Samstag, 5. November, in Harsefeld. In der Neuapostolischen Kirche, Hohenfelde 7, bestreiten mehrere Ensembles um 19 Uhr ein Benefizkonzert mit ruhigen und zum Teil meditativen Liedern und Musikstücken.

Es singen und musizieren das Vocalensemble "Der kleine Chor Hamburg", der gemischte Chor "Camerata Rossinyol" aus Ahlerstedt, der Chor der Neuapostolischen Gemeinde Harsefeld und das Bezirksorchester der Neuapostolischen Kirche Stade. Zu hören sind Lieder wie "Hear My Prayer", "Halleluja" und "Wie wird uns sein".

Bereits ab 18.30 Uhr möchten die Chorleiter und Organisten René Clair und Jürgen Schröder den Besuchern mit dezenter Orgelmusik und Bildern bei stimmungsvoller Beleuchtung Ruhe und Stille nahe bringen.

• Eintritt: frei; um Spenden für die deutschlandweite Aktion "Stolpersteine" wird gebeten.