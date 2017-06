Mit der Gästeführerin durch den Harsefelder Klosterpark

bo. Harsefeld. Im Harsefelder Klosterpark fällt der Blick zuerst auf die St. Marien- und Bartholomäi-Kirche. Gästeführerin Ursel Vieths zeigt bei ihrem Rundgang am Sonntag, 11. Juni, aber nicht nur die Kirche von innen. Weitere Stationen sind der Amtshof, der Klosterplatz und das Museum. Treffpunkt zu der kostenlosen Führung ist um 11 Uhr am roten Pfahl am Eingang der Kirche.In der Kirche sind Relikte aus dem Mittelalter, als das Kloster Harsefeld große Bedeutung in ganz Norddeutschland hatte, zu bewundern, u. a. das bronzene Taufbecken und eine Altarplatte. Im Museum ist die Sonderausstellung "Spielzeug anno dazumal - Womit Oma und Opa spielten" zu sehen.• Infos beim Stadtmarketing Harsefeld, Tel. 04164 - 887-132; www.harsefeld.de