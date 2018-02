"Modenschau in'n Ossenstall": Komödie in Ahrensmoor

bo. Ahrensmoor. Für die "Modenschau in'n Ossenstall" hebt sich am Samstag, 24. Februar, der Vorhang in Ahrensmoor. Die "Moorpuggen" führen die plattdeutsche Komödie um 19.30 Uhr in der Festhalle am Schuldamm auf.

Die Ahrensmoorer Theatergruppe hat in dieser Spielzeit eine Komödie einstudiert, die in der ländlichen Provinz spielt: Bauer und Hobbymaler Paul Hartmann hat seinen Hof runtergewirtschaftet. Auch seine Malerei und der neue Zuchtbulle Bruno können ihn nicht vor dem Ruin retten. Da hat sein Freund Paul die Idee zu einer Modenschau im Stall. Schon die Vorbereitungen sorgen für allerlei Turbulenzen. Und welche Rolle spielt ein gewisser Dr. Bruno Braun, der plötzlich auf dem Hof auftaucht?

Weitere Aufführungen sind am Sonntag, 25. Februar, Samstag, 3. März und Sonntag, 4. März, jeweils um 14.30 Uhr und 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 11. März, um 14.30 Uhr in der Festhalle.

• Eintritt: 7 Euro; Kartenvorbestellung unter Tel. 04166 - 8195.