Poetische Songs: Konzert mit Paul Messinger in Harsefeld

Harsefeld : Kino-Hotel Meyer

bo. Harsefeld. In der Konzertreihe "Songs & Whispers" kommen Paul Messinger & The Suspects am Samstag, 7. Juli, nach Harsefeld. Im Kino-Hotel Meyer, Marktstr. 19, gibt der US-amerikanische Musiker mit seiner Band um 20 Uhr ein Konzert.

Messinger ist Poet, Sänger, Songwriter und Multi-Instrumentalist, der für seine Spielweise der diatonischen Mundharmonika bekannt ist. In seinen Liedern erzählt er Geschichten über den Alltag und über menschliche Beziehungen. Er schreibt nuancierte, charaktervolle Songs in verschiedenen Stilen, denn "unterschiedliche Geschichten erfordern unterschiedliche musikalische Stile", erklärt er.

Mit seinem neuen Album "Love Will Find You: 9 Degrees Of Relationship" kommt der gebürtige New Yorker erstmals nach Deutschland.

"Songs & Whispers" ist ein internationales Künstler-Netzwerk, das Musikern weltweit die Gelegenheit zu Auftritten gibt.

• Eintritt frei; um Spenden wird gebeten.