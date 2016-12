Schnäppchenbörse für Briefmarken- und Münzensammler in Ahrensmoor

bo. Ahrensmoor. Zur beliebten Sammlerbörse laden die Briefmarken- und Münzenfreunde der Geest am Donnerstag, 29. Dezember, in Ahrensmoor ein. Der Verein erwartet im Dorfgemeinschaftshaus, Schuldamm 2, zwischen 9 und 14 Uhr rund 200 Besucher. An mehr als 75 Tischen bieten Sammler und Hobbyhändler ihre Schätze an. Der Verein stellt u. a. Pluskarten mit dem Motiv "Leuchtturm" vor.Der Verein bietet Interessierten eine kostenlose Schnuppermitgliedschaft für 2017 an. Dazu gehört auch der Gratisbezug der monatlichen Fachzeitschrift "Philatelie" im Jahr 2017.