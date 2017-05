Vogel- und Kleintiermarkt in Ruschwedel

bo. Harsefeld-Ruschwedel. Zum Vogel- und Kleintiermarkt lädt Günter Poppe am Sonntag, 14. Mai, in Ruschwedel ein. Auf dem Hof an der Ruschwedeler Str. 62 erwartet die Besucher von 8 bis 13 Uhr eine große Auswahl an Tieren. Hobbyzüchter können Wellensittiche, Kanarienvögel, Finken und Wachteln als Brutpaare erwerben. Es gibt legereife Hühner verschiedener Rassen sowie Enten, Gänse, Tauben und Kaninchen. "Esel-Udo" aus Minden bietet Esel, Alpakas, Mini-Schafe und Ziegen an. Ein Flohmarkt und Frühschoppen runden den Vormittag ab.• Infos: Tel. 04164 - 88660; www.auktion-poppe.de