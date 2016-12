Vorverkauf für Abi Wallensteins "BluesCulture" in Harsefeld hat begonnen

bo. Harsefeld. Die Hamburger Blues-Legende Abi Wallenstein kommt auch im nächsten Jahr wieder nach Harsefeld. Der Musiker tritt mit "BluesCulture" featuring Steve Baker und Martin Röttger am Samstag, 4. März, um 20 Uhr im Kino-Hotel Meyer, Marktstr. 19, auf. Karten für das Kultkonzert, das inzwischen ins zwölfte Jahr geht, gibt es bereits im Vorverkauf.Seit mehr als 40 Jahren begeistert Abi Wallenstein mit seiner Art des Blues die Fans. Perkussiv und druckvoll mixt er mit einmaligem Fingerpicking-Stil Delta-Blues mit Rock. Die Fans lieben aber vor allem auch seinen Gesang, in den er mit rauchiger und heiserer Stimme viel Herz und Seele legt. Wallenstein zur Seite stehen der Bluesharp-Spieler Steve Baker und der Schlagzeuger Martin Röttger.Veranstalter ist das Stadtmarketing Harsefeld.• Karten für 15 Euro (ermäßigt 11 Euro) gibt es im Vorverkauf im Harsefelder Rathaus und in der S+R Bücherstube. An der Abendkasse sind Restkarten für 17 Euro erhältlich; www.bluesculture.com